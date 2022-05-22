Гончаренко: «Без Газинского и Мартыновича тяжело представить «Краснодар»

Экс-главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды Юрия Газинского, Александра Мартыновича и Евгения Городова.

«Когда уходят ветераны всегда есть сожаление. Особенно, когда ты с ними работал и находишься в хороших отношениях. Это касается всех троих. Например, Мартынович вообще многое отдал «Краснодару» за все время. Он еще с ФНЛ с «Краснодаром», также, как и Газинский. Оба являлись оплотом «Краснодара», без них тяжело представить команду. Есть сожаление, но надеюсь, что все ребята найдут себе команды и продолжат играть. А «Краснодар», видимо, будет обновляться, как и некоторые другие клубы РПЛ», — приводит слова Гончаренко «РБ Спорт».

32-летний Газинский защищал цвета «быков» с 2013 года, Городов и Мартынович выступали за клуб с 2010 года.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.