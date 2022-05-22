Бывший хавбек ЦСКА Александр Гришин оценил игру нападающих РПЛ — Матео Кассьерры («Сочи»), Ивана Сергеева («Зенит») и Гамида Агаларова («Уфа»).

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Кассьерра. Мне очень нравится этот форвард. Забил 14 мячей, причем все с игры! Сергеев тоже здорово себя проявил. И в «Крыльях», и в «Зените», где выиграл конкуренцию у Дзюбы. Ну и конечно, надо отметить Агаларова, лучшего бомбардира лиги. Это серьезное достижение, но посмотрим, как он проведет следующий сезон. Вон, Федя Чалов в первый же год наколотил 15 мячей — и все, перестал забивать.