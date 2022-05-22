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Экс-полузащитник ЦСКА Гришин: «Кассьерра — лучший игрок чемпионата»

Экс-полузащитник ЦСКА Гришин назвал Кассьерру лучшим игроком чемпионата России
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший хавбек ЦСКА Александр Гришин оценил игру нападающих РПЛ — Матео Кассьерры («Сочи»), Ивана Сергеева («Зенит») и Гамида Агаларова («Уфа»).

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Кассьерра. Мне очень нравится этот форвард. Забил 14 мячей, причем все с игры! Сергеев тоже здорово себя проявил. И в «Крыльях», и в «Зените», где выиграл конкуренцию у Дзюбы. Ну и конечно, надо отметить Агаларова, лучшего бомбардира лиги. Это серьезное достижение, но посмотрим, как он проведет следующий сезон. Вон, Федя Чалов в первый же год наколотил 15 мячей — и все, перестал забивать.

&laquo;Динамо&raquo; получает бронзовые медали РПЛ. Гришин — о битве за серебро и драме в Казани: «Динамо» опозорилось. А Лисаковича Бог наказал за пижонство"

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Гамид Агаларов
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
Футбол
Александр Гришин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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