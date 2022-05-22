Гришин объяснил, почему лучшим тренером РПЛ считает Семака, а не Федотова

Бывший хавбек ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил успех «Сочи» и назвал лучшего тренера сезона.

— Сочинцы заслужили серебро?

— Сто процентов! О таких говорят — тренерская команда. Из топовых игроков — разве что Нобоа да Кассьерра. Остальные — среднего уровня, рабочие лошадки. Опытные, выносливые, шустрые, дисциплинированные. На поле выполняют все, что требует Владимир Федотов. Это и приносит результат.

— В игре «Сочи» многое завязано на Нобоа, которому уже 37. Еще на год его хватит?

— Почему нет? Под ним же играет Цаллагов, который все подчищает, в каждом матче выполняет громадный объем работы. В «Сочи» роли распределены четко. За креатив отвечает Нобоа, а за отбор мяча — другие ребята.

— Федотов — лучший тренер сезона?

— Нет. Для меня номер один — Сергей Семак. Потому что именно он выиграл чемпионат, да еще в четвертый раз подряд!

— С «Зенитом» это не подвиг.

— Ха! Не скажите! Управлять звездами намного тяжелее, чем середнячками, которые собраны в «Сочи».