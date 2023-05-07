Петржела: «Думаю, что «Зенит» может еще 10 лет подряд становиться чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимир Петржела прокомментировал для «СЭ» чемпионство петербургской команды в пятый раз подряд.

«Зенит» — чемпион. Это не сюрприз. «Зенит» самый лучший и самый организованный клуб в Росси. Думаю, что они могут еще 10 лет подряд становиться чемпионом», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России (3:2) и досрочно стал чемпионом. Для сине-бело-голубых это пятое подряд чемпионство.