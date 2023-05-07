«Зенит» добавил вторую звезду на логотип.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России (3:2) и досрочно стал чемпионом. Для сине-бело-голубых это пятое подряд чемпионство.

Учитывая советский период, победа стала юбилейной десятой (одно в СССР и девять в России). Теперь петербуржцы получат еще одну звезду на эмблему — ее дают за каждые 5 титулов.

Клуб уже изменил логотип, добавив вторую.