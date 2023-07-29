Петржела: «Зенит» ни за что не проиграет «Ростову»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал предстоящий матч питерцев с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.
«Конечно, «Зенит» — фаворит матча с «Ростовом», как и любой другой игры чемпионата России. В прошлом сезоне «Ростов» здорово выступал, но у них нет таких игровых ресурсов, как у «Зенита». Петербуржцы спокойно и без проблем продолжат свой путь к чемпионству и ни за что не проиграют «Ростову», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
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3
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
5
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|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
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|1
|0
|0
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|3
|
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|0
|1
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|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
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|0
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16
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29 тур
30 тур
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
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Ассистенты
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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