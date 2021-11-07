Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» ничейный результат в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между командой из Санкт-Петербурга и «Уралом» (0:0).

«Никакого провала не произошло. Такое может случиться в любой команде, все нормально. Я знал, что игра против «Урала» будет сложной. Команда идет на последнем месте — так всегда бывает. Еще и красная карточка Клаудиньо повлияла. Нормальный, ожидаемый результат», — сказал Петржела «СЭ».

На 51-й минуте встречи полузащитник петербургксого клуба Клаудиньо получил прямую красную карточку за фол. 24-летний бразилец ударил шипами сопернику в ногу.

«Зенит» с 30 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Урал» идет на 16-й строчке с 11 очками после 14 туров чемпионата.