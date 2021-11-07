Арсен Адамов: «Могли выиграть у «Зенита», играли в большинстве»
Защитник «Урала» Арсен Адамов подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).
«Могли выиграть, играли в большинстве. Одно очко с лидером — тоже неплохо.
За сезон мы забили пять мячей. Это очень мало. Остается только больше работать. Это, конечно, давит. Хорошо, что хотя бы немного пропускаем.
Я пропустил игру с «Химками», так как болел. Только два дня назад начал тренироваться в полную силу», — сказал Адамов в эфире «Матч Премьер».
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