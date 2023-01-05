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Сегодня, 11:45

Джикия заявил, что не поддерживает связи с Кралом и Ларссоном: «Они взяли и уехали»

Джикия рассказал поддерживает ли связь с Кралом и Ларссоном
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» сообщил, что не обсуждал отстранение сборной России от стыковых матчей за попадание на ЧМ-2022 с чешским полузащитником Алексом Кралом и шведским нападающим Джорданом Ларссоном.

Польша, Чехия, Швеция и Россия должны были сыграть в пути В отборочного турнира ЧМ-2022. Российская сборная должна была играть с Польшей, А Чехия — со Швецией.

«А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи», — сказал Джикия «СЭ».

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.

Джордан Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года за 4 миллиона евро. 27 июня шведский нападающий расторг контракт с московским «Спартаком» и получил статус свободного агента.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Алекс Крал
Георгий Джикия
Джордан Ларссон
Сборная России по футболу
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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