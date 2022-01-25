Дзюба после замены вернулся на поле на позицию защитника в матче «Зенит» — «Жилина»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во время товарищеского матча против «Жилины» был заменен на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Владислав Саусь.

Однако уже на 73-й минуте Дзюба вернулся в игру вместо Данилы Хотулева и занял позицию центрального защитника.

Добавим, что Дзюба стал автором первого гола в ворота Жилины на 8-й минуте встречи.

Напомним, «Зенит» проводит зимние сборы в Дубае.