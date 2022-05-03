Витория вспомнил работу в «Спартаке»: «Не было трансферов, 7-8 важных людей покинули клуб»

Руй Витория назвал главные проблемы, с которыми он столкнулся в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, какие впечатления у него остались от работы в России.

«Это был горько-сладкий, странный опыт. Я приходил в команду с мыслями, что мы будем побеждать, удачно выступим в Лиге Европы. Это был сложный вызов, так как у нас в чемпионате были сильные соперники: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо».

Но возникли другие проблемы: не было трансферов, и 7-8 важных людей покинули организационную структуру, в том числе спортивный директор, директор по коммуникациям.

Очень жаль, ведь это прекрасный клуб с замечательными болельщиками и футболистами», — заявил Витория в интервью Marca.

Напомним, португальский специалист возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.