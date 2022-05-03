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Витория вспомнил работу в «Спартаке»: «Не было трансферов, 7-8 важных людей покинули клуб»

Руй Витория назвал главные проблемы, с которыми он столкнулся в «Спартаке»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, какие впечатления у него остались от работы в России.

«Это был горько-сладкий, странный опыт. Я приходил в команду с мыслями, что мы будем побеждать, удачно выступим в Лиге Европы. Это был сложный вызов, так как у нас в чемпионате были сильные соперники: «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо».

Но возникли другие проблемы: не было трансферов, и 7-8 важных людей покинули организационную структуру, в том числе спортивный директор, директор по коммуникациям.

Очень жаль, ведь это прекрасный клуб с замечательными болельщиками и футболистами», — заявил Витория в интервью Marca.

Напомним, португальский специалист возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.04 19:00
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 1 : 0
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Краснодар

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