Спиридонов: «Учитывая место, на котором находится «Спартак», мы боремся за выживание»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» прокомментировал слова бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина об игре «Спартака».

— Юрий Павлович Семин сказал, что «Спартак» играет сейчас как команда, которая борется за выживание. Согласен с его словами?

— Посмотрите на таблицу! Юрию Павловичу виднее, он в футболе понимает лучше, чем я. Учитывая место, на котором мы находимся, боремся за выживание. Все верно он говорит. Конечно, пугает место в турнирной таблице, а что делать? Пока ничего.

Согласно действующему на данный момент регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места в таблице по итогам 30 туров, играют переходные матчи с 3-й и 4-й командой по итогам сезона в ФНЛ.

Сейчас на 13-й строчке таблицы располагается «Нижний Новгород», у которого 28 очков и которому осталось сыграть четыре матча. У «Спартака» сейчас 34 очка, 10-е место в таблице и три матча в запасе. Между ними располагаются «Химки» (29 очков, осталось три матча) и «Рубин» (29 очков, осталось три матча). Таким образом, чтобы избежать стыков, красно-белым нужно опередить одну из этих трех команд.