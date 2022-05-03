Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в интервью «СЭ» поделился мнением, чего не хватает команде для успешного выступления в РПЛ.

— Ни для кого ни секрет, что ты являешься болельщиком «Спартака». Паоло Ваноли почти после каждого матча говорит, что «Спартаку» не хватает психологии победителя. Так ли это?

— Чтобы была психология победителя, игроки должны быть с такой психологией. Например, Глушаков и Промес в чемпионский год были победителями. Ведь игроки и строят команду, от них зависит все.

— Промес сейчас не похож на игрока-победителя?

— Да, сейчас это другой игрок. Он повзрослел. Да и раньше у него была мотивация уехать в Европу, поэтому он и рвал попу. Сейчас же у него мотивация остаться в России, так как в Европе проблемы. Понятно, что у кого-то есть мотивация, а кто-то в «Спартаке» вообще не игрок.