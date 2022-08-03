Каррера о встрече с Семаком в ресторане: «Это особенный человек и великий тренер»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с наставником «Зенита» Сергеем Семаком в ресторане Санкт-Петербурга.

«Семак — тренер, с которым я больше всего общался во время своего пребывания в России. Та встреча была во время паузы на международные матчи. Я решил съездить в Петербург, чтобы посмотреть на город, и там мы встретились с Семаком в ресторане! Мы очень долгое время говорили буквально обо всем. Семак — особенный человек с высокими человеческими ценностями. В то же время он не перестает быть великим тренером, каких очень сложно найти в мире!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» Семак рассказал о том, что у него остались приятные впечатления после разговора с Каррерой.