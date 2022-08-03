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Сегодня, 13:45

Каррера о встрече с Семаком в ресторане: «Это особенный человек и великий тренер»

Каррера рассказал о встрече с Семаком в ресторане Санкт-Петербурга
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с наставником «Зенита» Сергеем Семаком в ресторане Санкт-Петербурга.

«Семак — тренер, с которым я больше всего общался во время своего пребывания в России. Та встреча была во время паузы на международные матчи. Я решил съездить в Петербург, чтобы посмотреть на город, и там мы встретились с Семаком в ресторане! Мы очень долгое время говорили буквально обо всем. Семак — особенный человек с высокими человеческими ценностями. В то же время он не перестает быть великим тренером, каких очень сложно найти в мире!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» Семак рассказал о том, что у него остались приятные впечатления после разговора с Каррерой.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
2
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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