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Бывший футболист «Спартака» и «Шинника» Рубин умер в возрасте 43 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Рубин.
Фото Григорий Филиппов

Умер бывший полузащитник «Спартака», «Шинника» и сборной Латвии Андрей Рубин, сообщает официальный сайт Латвийской федерации футбола.

Причина смерти не уточняется. Рубину было 43 года.

В составе «Спартака» Рубин становился серебряным призером чемпионата России в 2005 году.

Помимо «Спартака» и «Шинника» Рубин выступал за латвийские «Ауду», «Сконто» и «Металлург», шведский «Эстер», английский «Кристал Пэлас» и азербайджанские «Интер», «Карабах» и «Симург».

Также на его счету 117 матчей за сборную Латвии. Рубин завершил карьеру футболиста в 2012 году.

Источник: https://lff.lv/zinas/14208/paragri-muziba-aizsaukts-andrejs-rubins/
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