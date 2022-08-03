Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Семак вспомнил разговор с Каррерой

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера и Сергей Семак.
Фото ФК «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу соперничества со «Спартаком».

— Матчами против «Химок», «Крыльев» и «Локомотива» вы начали поход за пятым подряд чемпионским титулом. А в общей сложности у вас сегодня уже восемь трофеев в роли главного тренера «Зенита». Самый свежий из них — национальный Суперкубок. Вашим соперником был «Спартак». Чем объясните, что за эти четыре с небольшим сезона красно-белые ни разу не побеждали сине-бело-голубых? — вопрос Семаку.

— «Спартак» — принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи! Борьба на поле — это одно, а общение за его пределами — совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром «Петровском» состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева — он только что сидел у кромки поля «Петровского» вместе с Романцевым… Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч — отдельная история. И следующая встреча — уже новая глава.

 
Сергей Семак. Сергей Семак: «Спартак» — не враг. Но для меня принципиальный соперник вдвойне»

— За годы, что вы работаете в «Зените», в «Спартаке» сменилось пять тренеров. Вам доводилось общаться в неформальной обстановке с кем-то из них?

— Честно говоря, при моем графике жизни крайне редко получается побеседовать с коллегами из других команд вне стадионов. Разве что пересекаемся где-то на сборах, но и это случается не так часто. А еще давайте вспомним, что из-за пандемии подобное общение вообще долгое время сводилось к минимуму. Если же говорить именно про «Спартак», то вот с Массимо Каррерой мне как-то довелось однажды поужинать в центре Петербурга. От того разговора остались приятные впечатления.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Шомуродов может оказаться в АПЛ, Вернер предложен «Реалу», Кукурелья договорился с «Челси». Главные трансферы и слухи Европы 2 августа
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Сергей Семак: «Дело не в «Спартаке»
Семак рассказал, почему не появляются новые Аршавины и Кержаковы
Сергей Семак: «Спартак» — не враг. Но для меня принципиальный соперник вдвойне»
Петржела считает Дзюбу жадным и назвал условие возвращения нападающего в «Зенит»
Агент Карцева подтвердил, что полузащитник перейдет в «Динамо»
Стал известен срок контракта полузащитника сборной Израиля Карцева с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак рассказал, почему не появляются новые Аршавины и Кержаковы

Сутормин: «Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости