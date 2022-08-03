Семак вспомнил разговор с Каррерой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу соперничества со «Спартаком».

— Матчами против «Химок», «Крыльев» и «Локомотива» вы начали поход за пятым подряд чемпионским титулом. А в общей сложности у вас сегодня уже восемь трофеев в роли главного тренера «Зенита». Самый свежий из них — национальный Суперкубок. Вашим соперником был «Спартак». Чем объясните, что за эти четыре с небольшим сезона красно-белые ни разу не побеждали сине-бело-голубых? — вопрос Семаку.

— «Спартак» — принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи! Борьба на поле — это одно, а общение за его пределами — совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром «Петровском» состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева — он только что сидел у кромки поля «Петровского» вместе с Романцевым… Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч — отдельная история. И следующая встреча — уже новая глава.

— За годы, что вы работаете в «Зените», в «Спартаке» сменилось пять тренеров. Вам доводилось общаться в неформальной обстановке с кем-то из них?

— Честно говоря, при моем графике жизни крайне редко получается побеседовать с коллегами из других команд вне стадионов. Разве что пересекаемся где-то на сборах, но и это случается не так часто. А еще давайте вспомним, что из-за пандемии подобное общение вообще долгое время сводилось к минимуму. Если же говорить именно про «Спартак», то вот с Массимо Каррерой мне как-то довелось однажды поужинать в центре Петербурга. От того разговора остались приятные впечатления.