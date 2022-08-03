Магомед Адиев может возглавить «Урал»

По информации «СЭ», главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев может возглавить «Урал» в случае увольнения Игоря Шалимова.

Адиев является одним из кандидатов на пост главного тренера команды из Екатеринбурга.

45-летний Адиев с апреля 2022 года является главным тренером сборной Казахстана. В России он работал в «Анжи», «Ахмате», «Чайке», «Легион-Динамо» и нижегородской «Волге».

Игорь Шалимов возглавляет «Урал» с августа 2021 года. На старте сезона-2022/23 команда потерпела три поражения в трех матчах под руководством 53-летнего специалиста.