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Игнатьев не видит конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о шансах «Зенита» на золотые медали по итогам этого сезона РПЛ.

«Я не вижу у «Зенита» конкурентов в борьбе за чемпионство РПЛ. В отдельно взятых матчах «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и, возможно, «Динамо» могут навязать какое-то соперничество. Все остальное санкт-петербургский клуб выиграет, команда сильнее. Игра у «Зенита» насыщеннее, у клуба есть не только спортивные возможности, но организационные и финансовые. У них также есть преимущество менять состав. Думаю, что они безапелляционные лидеры во всех направлениях, которые необходимы для достижения результата», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

В этом сезоне «Зенит» набрал 42 очка после 17 туров РПЛ. На втором месте идет «Спартак» с 36 очками. Третий — «Ростов» с 35 очками.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-schitaet-chto-u-zenita-net-konkurentov-v-rpl
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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