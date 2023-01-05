Джикия рассказал о разочаровании в Ваноли: «Расстроило то, как он ушел»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что разочаровался в Паоло Ваноли. По словам защитника, сразу после победы в Кубке России появилось ощущение, что итальянский специалист покинет команду.
«Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее. Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде. Вот это меня очень расстроило», — сказал Джикия.
Футболист не стал сравнивать Ваноли с предыдущим тренером «Спартака» Руем Виторией, отметив, что Кубок России стал первым трофеем в самостоятельной тренерской карьере итальянца.
«Мы точно помогли ему как тренеру, ведь «Спартак» для него — первая большая команда. В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался», — добавил Джикия.
Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. 29 мая «Спартак» выиграл Кубок России. Итальянский специалист покинул команду 9 июня 2022 года.
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13
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|6
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14
|Локомотив
|17
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|4
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|20-34
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15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
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Зенит – Н. Новгород
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Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
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Ахмат – Оренбург
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Сочи – ЦСКА
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Факел – Химки
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
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Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
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Спартак
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Квинси Промес
Спартак
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Краснодар
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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Факел
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Илья Кутепов
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