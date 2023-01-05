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Сегодня, 09:30

Джикия рассказал о разочаровании в Ваноли: «Расстроило то, как он ушел»

Джикия рассказал, что разочаровался в экс-наставнике «Спартака» Ваноли
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что разочаровался в Паоло Ваноли. По словам защитника, сразу после победы в Кубке России появилось ощущение, что итальянский специалист покинет команду.

«Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее. Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде. Вот это меня очень расстроило», — сказал Джикия.

Футболист не стал сравнивать Ваноли с предыдущим тренером «Спартака» Руем Виторией, отметив, что Кубок России стал первым трофеем в самостоятельной тренерской карьере итальянца.

«Мы точно помогли ему как тренеру, ведь «Спартак» для него — первая большая команда. В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался», — добавил Джикия.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. 29 мая «Спартак» выиграл Кубок России. Итальянский специалист покинул команду 9 июня 2022 года.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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П
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