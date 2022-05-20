Кобелев затруднился назвать фаворита в матче «Динамо» — «Сочи»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев предположил исход матча 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

«С одной стороны, «Динамо» до последнего составляло конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство... С другой — «Сочи» демонстрирует пусть прагматичный, но смелый и уверенный футбол с большим количеством коротких и средних передач, хорошим контролем. Поэтому матч должен получиться результативным. Нас ждёт встреча на три результата», — приводит слова Кобелева RT.

В матче «Динамо» — «Сочи» определится обладатель серебряных медалей чемпионата России. Перед заключительной игрой сезона московская команда занимает второе место (53 очка), а сочинская — третье (53 очка). Встреча на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 17.00 по московскому времени.