Ветеран ЦСКА о фейке с Дзюбой: «За такие эпизоды в советское время сразу увольняли»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в прямом эфире спортивного федерального канала.

«За такие эпизоды в советское время сразу увольняли с любого канала. Даже если человек просто неправильно выразился, не то слово сказал, то лишали работы. А сейчас говорят все, что попало, и все проходит. Безобразие. Все изуродовали, все исковеркали», — сказал Пономарев «СЭ».

Во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке принадлежал другому человеку.