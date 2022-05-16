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Ветеран ЦСКА о фейке с Дзюбой: «За такие эпизоды в советское время сразу увольняли»

Ветеран ЦСКА отреагировал на скандал с Дзюбой в прямом эфире спортивного телеканала
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в прямом эфире спортивного федерального канала.

«За такие эпизоды в советское время сразу увольняли с любого канала. Даже если человек просто неправильно выразился, не то слово сказал, то лишали работы. А сейчас говорят все, что попало, и все проходит. Безобразие. Все изуродовали, все исковеркали», — сказал Пономарев «СЭ».

Во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке принадлежал другому человеку.

Артем Дзюба
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  • НекричЪ 701

    В СССР уволили бы на западе засудили, а у на можно. Профи "на ящике" ныне редкость. В основном это почти фрики, которые в погоне за рейтингом могут и не такое учудить. Что с них взять...

    16.05.2022

  • andy1962

    если на канале работали или работают такие люди как Канделаки, которая назвала Уткина жиробасом, одиозный Губерниев, Генич....чему тогда удивляться? Там может происходить все, что угодно.

    16.05.2022

    • Булатов: «Зачем «Зениту» покупать Лантратова, когда есть Гойло?»

    Билялетдинов — о скандале с Дзюбой: «Было сложно разобрать фразы. Слышал только начало разговора».
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    1
    		 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
    2
    		 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
    3
    		 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
    4
    		 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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    		 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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    11
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    13
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    Арсенал – Урал
    		 - : -
    21.05 17:00
    Динамо – Сочи
    		 - : -
    21.05 17:00
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    21.05 17:00
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    		 - : -
    21.05 17:00
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    		 - : -
    21.05 17:00
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