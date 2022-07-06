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Сегодня, 15:25

Бюджет Кубка лиги будет не менее 2,5 миллиардов рублей

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

По данным «СЭ», на прошедшем совещании руководителей клубов РПЛ по поводу организации Кубка РПЛ обсуждались предложения спонсоров, согласно которым бюджет нового турнира составит не менее 2,5 миллиардов рублей.

Большинство клубов позитивно отнеслось к созданию Кубка лиги, хотя у них остаются вопросы по организационного характера.

По итогам совещания врио президента РПЛ Александру Алаеву совместно с рабочей группой поставлена задача проработать вопрос создания турнира с вещателем и с РФС.

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