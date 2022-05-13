Семин назвал правильным решение «Зенита» автоматически продлить контракт с Сергеем Семаком

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию о продлении контракта главного тренера Сергея Семака с «Зенитом».

«Замечательная новость! Правильное решение со всех сторон», — сказал Семин корреспонденту «СЭ».

Ранее на пресс-конференции перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о продлении контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

46-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. При нем команда четыре раза подряд выиграла чемпионат России.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая, начало — в 16.30 по московскому времени.