Пловец Рылов объяснил свою нелюбовь к футболу

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, почему не любит футбол.

«Футбол не люблю, потому что это командный вид спорта. Я не против них, просто мне не нравится, что мои косяки в игре могут навредить команде. Не люблю я и когда косячит партнер по команде. Я могу понять человека, если он ошибся, но при этом выкладывается на поле, но не стерплю, когда человек целенаправленно ничего не делает. С таким я сталкивался в детстве, поэтому и ушел из футбола», — приводит слова Рылова ТАСС.

Также пловец объяснил причину, по которой российский футбол не входит в число лучших в мире.

«Много неточных передач в одно касание, возни и лишних движений перед штрафной площадью. Люди часто теряются, не могут молниеносно принимать решения. Футбольное поле похоже на шахматную доску. Я же часто видел, как игрок зазевался, у него выбили мячик, и ему уже надо бежать в другую сторону. Именно так происходит в нашей самой крутой лиге», — отметил Рылов.

В детстве Рылов тренировался в футбольной секции, его отец является бывшим футболистом.