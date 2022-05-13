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Сегодня, 11:55

Пловец Рылов объяснил свою нелюбовь к футболу

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, почему не любит футбол.

«Футбол не люблю, потому что это командный вид спорта. Я не против них, просто мне не нравится, что мои косяки в игре могут навредить команде. Не люблю я и когда косячит партнер по команде. Я могу понять человека, если он ошибся, но при этом выкладывается на поле, но не стерплю, когда человек целенаправленно ничего не делает. С таким я сталкивался в детстве, поэтому и ушел из футбола», — приводит слова Рылова ТАСС.

Также пловец объяснил причину, по которой российский футбол не входит в число лучших в мире.

«Много неточных передач в одно касание, возни и лишних движений перед штрафной площадью. Люди часто теряются, не могут молниеносно принимать решения. Футбольное поле похоже на шахматную доску. Я же часто видел, как игрок зазевался, у него выбили мячик, и ему уже надо бежать в другую сторону. Именно так происходит в нашей самой крутой лиге», — отметил Рылов.

В детстве Рылов тренировался в футбольной секции, его отец является бывшим футболистом.

Источник: https://tass.ru/sport/14615249
Футбол
Евгений Рылов
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