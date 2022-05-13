Колосков об апелляции российских клубов в CAS: «Толка в этом никакого не будет»

Колосков заявил, что толка в апелляции российских клубов в CAS не будет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение четырех клубов РПЛ подать апелляцию в CAS на решение УЕФА по поводу отстранения клубов от еврокубков.

В число четырех команд вошли такие, как «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи».

«Толка в этом никакого не будет. Решение исполкома УЕФА уже есть, что вы еще хотите? Конечно, они, наверное, рассмотрят данный иск, но по итогу откажут, как это было и со сборной. Как бы это ни было обидно, реальность такова. Пока нас в еврокубках не будет.

Клубы молодцы, что борются, у них это право точно есть. В очередной раз мы подчеркиваем свое несогласие с данным решением. Мы публично заявляем свою позицию. Это важно", — сказал Колосков.

Ранее исполком УЕФА принял несколько решений: российские клубы не будут представлены в еврокубках в сезоне-2022/23, сборная России отстранена от участия в Лиге наций, а заявка РФС на проведение Евро-2028 или Евро-2032 признана неприемлемой.