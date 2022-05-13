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Колосков об апелляции российских клубов в CAS: «Толка в этом никакого не будет»

Колосков заявил, что толка в апелляции российских клубов в CAS не будет
Роман Шишов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение четырех клубов РПЛ подать апелляцию в CAS на решение УЕФА по поводу отстранения клубов от еврокубков.

В число четырех команд вошли такие, как «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи».

«Толка в этом никакого не будет. Решение исполкома УЕФА уже есть, что вы еще хотите? Конечно, они, наверное, рассмотрят данный иск, но по итогу откажут, как это было и со сборной. Как бы это ни было обидно, реальность такова. Пока нас в еврокубках не будет.

Клубы молодцы, что борются, у них это право точно есть. В очередной раз мы подчеркиваем свое несогласие с данным решением. Мы публично заявляем свою позицию. Это важно", — сказал Колосков.

Ранее исполком УЕФА принял несколько решений: российские клубы не будут представлены в еврокубках в сезоне-2022/23, сборная России отстранена от участия в Лиге наций, а заявка РФС на проведение Евро-2028 или Евро-2032 признана неприемлемой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-ob-iske-klubov-rpl-v-e-tom-net-nikakogo-tolka-no-kluby-molodtsy-chto-otstaivayut-svoi-prava/
Вячеслав Колосков
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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