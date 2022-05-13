Семак: «Пункт автоматического продления в моем контракте с «Зенитом» активирован»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции, говоря о подготовке к матчу 29-го тура РПЛ против «Спартака», рассказал о продлении контракта с клубом.

— Будет ли автоматически продлен ваш контракт?

— Пункт автоматического продления в моем контракте активирован. По поводу дальнейшего мы сядем и обсудим ближе к концу сезона. Желание обсудить мое будущее есть и у меня, и у руководства.

46-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. При нем команда четыре раза подряд выиграла чемпионат России.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая, начало — в 16.30 (мск).