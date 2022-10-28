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Сегодня, 16:27

Черевченко — о «Локомотиве»: «Главная проблема команды — отсутствие тренера. Футболистам нужен авторитет»

Черевченко объяснил неудачные результаты «Локомотива»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» объяснил неудачные результаты команды.

«Главная проблема «Локомотива» — отсутствие главного тренера. Вторая проблема — игра в обороне. Атакующие игроки в команде добротные. Иметь хороших футболистов мало, из них нужно уметь еще собрать команду, сделать единомышленников. И в зарубежных клубах были такие примеры, в «Баварии» и «Барселоне» были звездные составы, но они не могли ничего выиграть. Нужно брать конкретного тренера, авторитета для футболистов. Знаю, что в российских клубах много берут тренеров по дружбе и по знакомству», — сказал Черевченко «СЭ».

«Локомотив» 29 октября примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице, имея на счету 12 очков.

Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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