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23 июля 2025, 13:38

Артига рассказал, что клубы РПЛ связывались с ним после увольнения из «Химок»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос «СЭ», почему решил возглавить ангольский клуб «Петру Атлетику».

«Выбор в пользу «Петру Атлетику», безусловно, был самым экзотическим, но в то же время самым амбициозным с точки зрения проекта, — сказал Артига «СЭ». — Цель — стать победителем африканской Лиги чемпионов. Руководители клуба показались мне очень серьезными, они предоставили гарантии. И я согласился возглавить этот клуб».

Также испанский специалист рассказал, что у него были предложения из РПЛ после увольнения из «Химок».

«После ухода из «Химок» я хотел продолжить работать в РПЛ. Со мной связывались разные клубы из России после моего увольнения. Но в итоге от них не поступило конкретного предложения. После этого я начал рассматривать варианты из других стран», — добавил Артига.

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля. До подмосковной команды 48-летний испанец возглавлял «Родину».

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РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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