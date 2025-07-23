Артига рассказал, что клубы РПЛ связывались с ним после увольнения из «Химок»

Бывший тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос «СЭ», почему решил возглавить ангольский клуб «Петру Атлетику».

«Выбор в пользу «Петру Атлетику», безусловно, был самым экзотическим, но в то же время самым амбициозным с точки зрения проекта, — сказал Артига «СЭ». — Цель — стать победителем африканской Лиги чемпионов. Руководители клуба показались мне очень серьезными, они предоставили гарантии. И я согласился возглавить этот клуб».

Также испанский специалист рассказал, что у него были предложения из РПЛ после увольнения из «Химок».

«После ухода из «Химок» я хотел продолжить работать в РПЛ. Со мной связывались разные клубы из России после моего увольнения. Но в итоге от них не поступило конкретного предложения. После этого я начал рассматривать варианты из других стран», — добавил Артига.

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля. До подмосковной команды 48-летний испанец возглавлял «Родину».