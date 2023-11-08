Газзаев о дерби: «Вдесятером «Спартак» смотрелся предпочтительнее «Локо»
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о дерби «Локомотив» — «Спартак».
— С первых минут матча чувствовалось, что обе команды вышли на поле играть исключительно на победу. Других вариантов соперники просто не держали в голове. Турнирная ситуация обязывает. И красно-белым, и железнодорожникам необходимо было попадать в тройку.
В первом тайме команды перехватывали друг у друга инициативу, а затем, на 38-й минуте, случилось удаление Хлусевича. И у меня сложилось такое впечатление, что в меньшинстве остался не «Спартак», а «Локомотив». Красно-белые во втором тайме вдесятером смотрелись предпочтительнее, открыли счет. Не знаю, что случилось с железнодорожниками, почему они пропустили в большинстве... Может, подопечные Галактионова подумали, что доедут до победы после решения арбитра?
Абаскаль считает, что его команда контролировала игру? Мне «Спартак» понравился больше. Может быть, красно-белым нужно сразу начинать все матчи вдесятером? (Улыбается.) Команда неплохо двигалась, пыталась придумать что-то впереди. Чувствовалось, что спартаковцы в меньшинстве рассчитывают забрать три очка в этом матче. Но, видимо, сил на 90 минут не хватило. «Локо» счет сравнял, имел еще моменты. В целом, наверное, результат закономерен, — сказал Газзаев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3