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Сегодня, 14:15

Газзаев о дерби: «Вдесятером «Спартак» смотрелся предпочтительнее «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о дерби «Локомотив» — «Спартак».

— С первых минут матча чувствовалось, что обе команды вышли на поле играть исключительно на победу. Других вариантов соперники просто не держали в голове. Турнирная ситуация обязывает. И красно-белым, и железнодорожникам необходимо было попадать в тройку.

В первом тайме команды перехватывали друг у друга инициативу, а затем, на 38-й минуте, случилось удаление Хлусевича. И у меня сложилось такое впечатление, что в меньшинстве остался не «Спартак», а «Локомотив». Красно-белые во втором тайме вдесятером смотрелись предпочтительнее, открыли счет. Не знаю, что случилось с железнодорожниками, почему они пропустили в большинстве... Может, подопечные Галактионова подумали, что доедут до победы после решения арбитра?

Абаскаль считает, что его команда контролировала игру? Мне «Спартак» понравился больше. Может быть, красно-белым нужно сразу начинать все матчи вдесятером? (Улыбается.) Команда неплохо двигалась, пыталась придумать что-то впереди. Чувствовалось, что спартаковцы в меньшинстве рассчитывают забрать три очка в этом матче. Но, видимо, сил на 90 минут не хватило. «Локо» счет сравнял, имел еще моменты. В целом, наверное, результат закономерен, — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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