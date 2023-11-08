ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 14-го тура с «Пари НН» (3:2). Армейцы попросили рассмотреть эпизод с возможном выходом мяча за пределы поля при первом голе нижегородцев на 33-й минуте.

«Оренбург» также обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 14-го тура с «Ростовом» (1:1). Клуб попросил рассмотреть неназначенные пенальти на 17-й и 87-й минутах игры.