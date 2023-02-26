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Тарханов: «Акинфеев остается номером один в России»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался об уровне игры вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Акинфеев остается «номером 1» в России, это без всяких сомнений. Сафонов мне тоже нравится. Но такого опыта, как у Акинфеева, у него нет. Голкипер «Краснодара» играет с ошибками. Хотя чем-то напоминает Акинфеева», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Также он ответил на вопрос, может ли Матвей Сафонов превзойти Акинфеева.

«Может. Но вряд ли. У нас были три вратаря, к которым применима приставка «супер». Первый — это Лев Яшин. Второй — Ринат Дасаев. И вот третья величина — Игорь Акинфеев. В России вообще много хороших вратарей. Но Акинфеев возвышается над всеми. Так во все времена было: кто-то на первом месте, за ним — остальные. Сейчас лучший — Акинфеев», — добавил тренер.

Акинфеев провел за ЦСКА 724 матча и 304 из них отыграл без пропущенных мячей. В составе ЦСКА 36-летний вратарь шесть раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-akinfeev-luchshij-vratar-e-pohi-do-nego-by-li-yashin-i-dasaev/
Игорь Акинфеев
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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 - : -
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