Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:12

Полузащитник «Урала» Ранджелович рассказал, как Красич отзывается о своей карьере в ЦСКА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Урала» Лазар Ранджелович рассказал об общении с бывшим сербским игроком ЦСКА Милошем Красичем.

«Как доволен был тем временем! И помню такие слова: «Если бы мог повернуть время вспять, никогда не уехал бы из Москвы». Очень советовал приехать в столицу — я побывал дважды, и мне понравилось, хотя Екатеринбург нравится не меньше.

А с Красичем мы, можно сказать, друзья. Как и с нынешними сербами из ЦСКА Зделаром и Гайичем», — приводит Sport24 слова Ранджеловича.

Красич играл за армейцев с 2004 по 2010 год. Также он выступал в составе «Ювентуса», «Фенербахче», «Бастии» и «Лехии Гданьск».

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-govoril-mogby-povernut-vremya-vspyat-nikogda-ne-uyekhalby-iz-moskvy-randzhelovich-iz-urala-o-krasiche-v-tsska
Милош Красич
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «Акинфеев остается номером один в России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости