Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:57

Первак — о своем самолете: «Друзья скинулись и подарили на 50-летие»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем самолете.

— У вас еще и самолет был. Собственный, не арендованный?

— Мой!

— Что заставляет человека купить самолет?

— Я не покупал. Друзья скинулись и подарили на 50-летие. У меня в Нижнем Новгороде на этом Як-40 команда летала. Он трансформировался — можно было установить диван. А можно — 30 сидений.

— Удобно.

— Я и сам летал на нем. Саша Мейтин все вспоминает: «Как же твой Як трясло! Каждый раз думал — сейчас разобьемся...» «Да ладно, — отвечаю. — Хорош басни рассказывать. Нормально летали».

— Ни одного ЧП?

— Ни единого. Я для себя какую формулу спокойствия вывел? Если на 50 метров самолет от земли оторвался — все, забыли о тревогах. Мы же ни на что повлиять не можем, правильно?

— 50 метров — никаких шансов? Кажется, вы только добавили нам тревоги на будущее.

— А какие шансы? Такая масса хлопнется! Еще и с полными баками!

— Уф. Скажите лучше — какая судьба этого Яка? Так и летает, не хлопнулся?

— Не знаю. Через пять лет, в 2006-м, в Екатеринбурге продал. Он там был приписан. В Уктусе маленький аэропорт для бизнес-джетов. В Челябинске-то никакого обслуживания, только взлетно-посадочная.

— Евгений Кафельников в золотые годы купил себе Cessna. Рассказывал нам — обошелся в 17 миллионов евро.

— Это вообще другое! Як стоил, думаю, 500 тысяч долларов. Примерно так его и продал.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
2
1
Читайте также
Немецкая полиция опасается столкновений фанатов в возможном полуфинале Англия — Турция
Обновлен список российских спортсменов с допуском на Олимпиаду-2024 в Париже
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Травму Мбаппе преуменьшали, Роналду могут наказать из-за кардиограммы. Что нужно знать о четвертьфиналах Евро-2024
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Приморско-Ахтарске
«Половина боевиков в поселке — испаноязычные наемники»
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак: «В конце сезона «Луч» с тренером Павловым приезжает в Челябинск. С деньгами. Умоляют отдать игру за сто тысяч долларов»

Fox Sports: Давила этим летом может перейти в «Америку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости