Первак — о своем самолете: «Друзья скинулись и подарили на 50-летие»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем самолете.
— У вас еще и самолет был. Собственный, не арендованный?
— Мой!
— Что заставляет человека купить самолет?
— Я не покупал. Друзья скинулись и подарили на 50-летие. У меня в Нижнем Новгороде на этом Як-40 команда летала. Он трансформировался — можно было установить диван. А можно — 30 сидений.
— Удобно.
— Я и сам летал на нем. Саша Мейтин все вспоминает: «Как же твой Як трясло! Каждый раз думал — сейчас разобьемся...» «Да ладно, — отвечаю. — Хорош басни рассказывать. Нормально летали».
— Ни одного ЧП?
— Ни единого. Я для себя какую формулу спокойствия вывел? Если на 50 метров самолет от земли оторвался — все, забыли о тревогах. Мы же ни на что повлиять не можем, правильно?
— 50 метров — никаких шансов? Кажется, вы только добавили нам тревоги на будущее.
— А какие шансы? Такая масса хлопнется! Еще и с полными баками!
— Уф. Скажите лучше — какая судьба этого Яка? Так и летает, не хлопнулся?
— Не знаю. Через пять лет, в 2006-м, в Екатеринбурге продал. Он там был приписан. В Уктусе маленький аэропорт для бизнес-джетов. В Челябинске-то никакого обслуживания, только взлетно-посадочная.
— Евгений Кафельников в золотые годы купил себе Cessna. Рассказывал нам — обошелся в 17 миллионов евро.
— Это вообще другое! Як стоил, думаю, 500 тысяч долларов. Примерно так его и продал.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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