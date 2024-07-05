Первак: «В конце сезона «Луч» с тренером Павловым приезжает в Челябинск. С деньгами. Умоляют отдать игру за сто тысяч долларов»
Экс-владелец челябинского «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его команде предлагали сдать матч.
— Вы прошли вторую лигу, первую. Грязи много?
— Достаточно. Никогда не забуду, как проиграли во Владивостоке — судья нас на куски порвал! А в конце сезона «Луч» с тренером Павловым приезжает в Челябинск. С деньгами. Умоляют отдать игру за сто тысяч долларов. Нам-то уже ничего не надо, а эти в РПЛ рвутся.
— Отказали?
— С Павловым перед матчем диалог такой. «Помнишь, что ты с нами в первом круге сделал?» Тот смутился: «Ну, это футбол...» — «Вот сегодня и посмотрим настоящий футбол». Захожу в раздевалку. А ребята у меня в команде получали немного. Трешку максимум.
— Три тысячи долларов в месяц?
— Да. Объявляю: «Пацаны, если сегодня выигрываете — каждому по трешке. Хочу, чтобы «Луча» вообще на поле не было!»
— Выиграли?
— 2:0. Следом «Кубань» приезжает, тоже предлагает сто тысяч. Но мы и ее 2:0 хлопнули.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -