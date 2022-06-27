Бывший гендиректор РФС Воробьев о назначении Алаева: «Ему мало что удастся сделать в плане реформирования футбола»

Бывший генеральный директор РФС Анатолий Воробьев отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

«Что касается Хачатурянца, то его не знал, поэтому ничего сказать не могу. По поводу ушедших, знаете, как: либо ничего, либо хорошо. Хотя, конечно, выглядит все это странно, в силу того, что были обещания, надежды определенных групп на то, что пришел новый человек, вместо Прядкина, и что-то будет меняться», — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

Также Воробьев поделился мнением о назначении Александра Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ.

«По поводу Алаева у меня поначалу было хорошее мнение. Я оценивал его как перспективного менеджера. И сейчас не снимаю эту оценку. Но ощущения от его назначения все равно противоречивые. Система российского футбола такова, что не то что один в поле не воин там — это само собой разумеется. Но, даже если бы Геракл сейчас восстал, то и он не расчистил бы эти «авгиевы конюшни». В рамках существующего положения дел, думаю, Алаеву мало что удастся сделать в плане реформирования футбола. Хотя ясно, что Алаев — человек новой формации», — сказал он.