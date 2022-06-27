Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:46

Бывший гендиректор РФС Воробьев о назначении Алаева: «Ему мало что удастся сделать в плане реформирования футбола»

Бывший гендиректор РФС считает, что у Алаева не получится реформировать российский футбол
Читать «СЭ» в

Бывший генеральный директор РФС Анатолий Воробьев отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

«Что касается Хачатурянца, то его не знал, поэтому ничего сказать не могу. По поводу ушедших, знаете, как: либо ничего, либо хорошо. Хотя, конечно, выглядит все это странно, в силу того, что были обещания, надежды определенных групп на то, что пришел новый человек, вместо Прядкина, и что-то будет меняться», — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

Также Воробьев поделился мнением о назначении Александра Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ.

«По поводу Алаева у меня поначалу было хорошее мнение. Я оценивал его как перспективного менеджера. И сейчас не снимаю эту оценку. Но ощущения от его назначения все равно противоречивые. Система российского футбола такова, что не то что один в поле не воин там — это само собой разумеется. Но, даже если бы Геракл сейчас восстал, то и он не расчистил бы эти «авгиевы конюшни». В рамках существующего положения дел, думаю, Алаеву мало что удастся сделать в плане реформирования футбола. Хотя ясно, что Алаев — человек новой формации», — сказал он.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-vorob-ev-alaeva-znayu-kak-perspektivnogo-menedzhera-no-ochistit-konyushni-nashego-futbola-ne-smog-by-dazhe-gerakl/
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Анатолий Воробьев
Ашот Хачатурянц
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Оренбурге» заявили, что клубы не просили Хачатурянца остаться на посту президента РПЛ
Дюков об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ: «Относимся к его решению с уважением»
Зарема объяснила уход Хачатурянца из РПЛ: «Понял, что реанимировать российский футбол невозможно»
Алаев: «Надеялся, что Хачатурянц останется, но готов быть полностью сосредоточенным на РПЛ»
В «Химках» заявили, что назначение Алаева пойдет на пользу объединению РФС и РПЛ
Федун: «Понимаю причины ухода Хачатурянца, но это не для прессы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов — о «Краснодаре»: «Я тоже слышал, что Муслин брал деньги с игроков»

В «Оренбурге» заявили, что клубы не просили Хачатурянца остаться на посту президента РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости