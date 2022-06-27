Кудряшов — о «Краснодаре»: «Я тоже слышал, что Муслин брал деньги с игроков»
Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал о своей игре за «Краснодар», а также о слухах за взятку за попадание в состав.
— После «Томи» ты перешел в «Краснодар», который только вышел в премьер-лигу. Уже тогда понимал, что это будет крутейший клуб?
— Я понимал, что Галицкий знает, что делать: уже была база, строились манежи; академия, кажется, начинала функционировать. Больше всего меня поразило, что Сергей Николаевич уже тогда приезжал чуть ли не на каждую тренировку и знал все об игроках вплоть до того, у кого какая травма и как он будет восстанавливаться. Это реально подкупало.
— В том сезоне «Краснодар» тренировал Муслин, про которого говорили, что он брал деньги с игроков за попадание в состав.
— Я слышал об этом, но уже после того, как ушел из «Краснодара». Я, конечно, не всегда проходил в состав, но когда играл, то, видимо, проходил в состав за счет работы и тренировок — ко мне никто не подходил и не говорил, что нужно [платить].
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -