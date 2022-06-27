Кудряшов — о «Краснодаре»: «Я тоже слышал, что Муслин брал деньги с игроков»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал о своей игре за «Краснодар», а также о слухах за взятку за попадание в состав.

— После «Томи» ты перешел в «Краснодар», который только вышел в премьер-лигу. Уже тогда понимал, что это будет крутейший клуб?

— Я понимал, что Галицкий знает, что делать: уже была база, строились манежи; академия, кажется, начинала функционировать. Больше всего меня поразило, что Сергей Николаевич уже тогда приезжал чуть ли не на каждую тренировку и знал все об игроках вплоть до того, у кого какая травма и как он будет восстанавливаться. Это реально подкупало.

— В том сезоне «Краснодар» тренировал Муслин, про которого говорили, что он брал деньги с игроков за попадание в состав.

— Я слышал об этом, но уже после того, как ушел из «Краснодара». Я, конечно, не всегда проходил в состав, но когда играл, то, видимо, проходил в состав за счет работы и тренировок — ко мне никто не подходил и не говорил, что нужно [платить].