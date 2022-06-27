В «Оренбурге» заявили, что клубы не просили Хачатурянца остаться на посту президента РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Хачатурянц никак не аргументировал свой уход. Он попросил собрание принять его отставку. Он принял решение и попросил нас согласовать его. Мы откликнулись на его просьбу и проголосовали. Просили Хачатурянца остаться? Никто никого не просил. В выступлении ряда руководителей есть слова благодарности», — сказал Еремякин «СЭ».

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев.