Широков о стычке со Спаллетти в «Зените»: «Между нами исключительно любовь»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стычке с итальянским тренером Лучано Спаллетти в период его игры за команду из Санкт-Петербурга.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

— Зырянов рассказал, что у вас со Спаллетти была стычка на тренировке. Что между вами происходило?

— Между нами? Любовь. Исключительно.

— Зырянов отмечал, что после этой стычки вы стали больше играть в «Зените».

— Вот видите. Значит, все пошло на благо!

— Спустя столько лет как вы относитесь к итальянскому специалисту?

— Люблю его! Всем сердцем. Так и есть. В моей карьере — он один из лучших тренеров. Мне вот так повезло, что попалось один — два специалиста, которые были на тот момент уровня топ. К нему только благодарность и любовь. Он реально хороший. И как человек, и как специалист. К сожалению, сейчас нельзя к нему в гости ездить.

Спаллетти тренировал клуб из Санкт-Петербурга с 2009-го по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2010, 2011/2012), выигрывала Кубок страны-2009/2010, а также завоевала Суперкубок России-2011.