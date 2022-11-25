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Широков о стычке со Спаллетти в «Зените»: «Между нами исключительно любовь»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Лучано Спаллетти и Роман Широков.
Фото Кристина Коровникова

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стычке с итальянским тренером Лучано Спаллетти в период его игры за команду из Санкт-Петербурга.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

— Зырянов рассказал, что у вас со Спаллетти была стычка на тренировке. Что между вами происходило?

— Между нами? Любовь. Исключительно.

— Зырянов отмечал, что после этой стычки вы стали больше играть в «Зените».

— Вот видите. Значит, все пошло на благо!

— Спустя столько лет как вы относитесь к итальянскому специалисту?

— Люблю его! Всем сердцем. Так и есть. В моей карьере — он один из лучших тренеров. Мне вот так повезло, что попалось один — два специалиста, которые были на тот момент уровня топ. К нему только благодарность и любовь. Он реально хороший. И как человек, и как специалист. К сожалению, сейчас нельзя к нему в гости ездить.

Спаллетти тренировал клуб из Санкт-Петербурга с 2009-го по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2010, 2011/2012), выигрывала Кубок страны-2009/2010, а также завоевала Суперкубок России-2011.

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Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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