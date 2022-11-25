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Крунич ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бранислав Крунич.

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном назначении в «Нижний Новгород» на пост главного тренера.

«Никаких новостей нет. Все, как было. Ни с кем из «Нижнего Новгорода» я не общался», — сказал Крунич «СЭ».

По информации Telegram-канала «ФНЛ с Ильевым», Бранислав Крунич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

Пост главного тренера нижегородцев оказался вакантным после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив». Сейчас обязанности главного тренера исполняет Антон Хазов.

На данный момент «Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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