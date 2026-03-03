Гасилин — о Глушенкове: «В футбол должны играть такие подонки»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о высказываниях нападающего Максима Глушенкова.

«Макс все правильно считает себя лучшим в «Зените». Вообще красавец! Так надо к жизни относиться. Даже если для нас всех это не так, а он так считает, красавец! Мне он очень нравится. В футбол должны играть такие подонки — люди, которые ставят себя выше других. Глушенков питается обсуждениями и эмоциями его персоны. Надо не бояться высказываться», — сказал Гасилин «СЭ».

В сезоне-2025/26 26-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года.

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