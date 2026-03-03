Футбол
Сегодня, 13:36

Шпилевский: «Даже Гвардиоле было бы сложно в «Пари НН», но он следовал бы своему пути»

Руслан Минаев

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о своем подходе к матчам.

«Я ищу, как обыграть соперника, а не как не проиграть. Неважно, какой потенциал у моих футболистов. Если я думаю иначе, значит я в них просто не верю. Они ведь это чувствуют. Я от игроков требую, чтобы они в себя верили. Нет такого пути, по которому идешь и [тебя всегда ждет] победа. Я убежден, что даже если [Хосеп] Гвардиола придет в «Пари НН», ему тоже будет сложно, но он будет [следовать] своему пути.

Я убежден, что мы останемся в РПЛ. Это не высокомерие. Я верю в своих ребят, сплоченность, стиль, методологию», — сказал Шпилевский в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 19 туров РПЛ-2025/26 «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

