Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Быстров: «Факел» демонстрирует футбол «всей душой», за них хочется переживать»

Быстров отреагировал на работу Евсеева в «Факеле»
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал для «СЭ» работу Вадима Евсеева на посту главного тренера «Факела».

«Мне симпатичен «Факел». Но нельзя говорить, что Евсеев изменил команду за три недели. Он мог выдвинуть свои требования. «Факел» демонстрирует футбол «всей душой», у них много болельщиков, за них хочется переживать. В отличие от других команд, которые находятся в зоне стыковых матчей», — сказал Быстров «СЭ».

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, набрав 27 очков.

Вадим Евсеев
Владимир Быстров
ФК Факел (Воронеж)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Стрепетов считает, что Чистяков в матче с «Сочи» должен взять на себя ответственность лидера
Николаев уверен, что «Зенит» обыграет «Сочи»
Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» перед матчем «Динамо» с «Локомотивом»
Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН»
В «Факеле» заявили, что вратарь Свинов по окончании сезона вернется в «Спартак»
Быстров: «Печально, что у «Урала» нет своих воспитанников и академии. Это камень в огород Иванова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что «Спартаку» стоит найти полузащитников уровня Вендела и Клаудиньо

Канчельскис: «Если все будет нормально, в ближайшее время приступлю к тренерской работе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости