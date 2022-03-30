Гаврилов заявил, что легионеры не заслуживают играть в российских клубах

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на массовый отъезд легионеров из футбольных клубов.

«Раньше не было приезжих, были свои ребята. Приходилось своим опытом, пониманием футбола тащить молодежь, чтобы они тянулись за нами, росли. А наше дело им помогать. В связи с политической ситуацией все возвращается, это и к лучшему. Сейчас будет возможность нашей молодежи проявить себя. А то постоянно привозят легионеров. Откровенно говоря, они не заслуживают играть у нас. Те деньги, которые им платят у нас, они не отрабатывают. А наши молодые футболисты в этом плане ущемлены, им не дают возможность себя проявить. Пример уже есть — легионеры из «Краснодара» уехали, а молодые ребята вышли и «Спартак» обыграли», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.