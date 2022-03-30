Агент Комличенко заявил, что игрок не думает о возвращении в «Динамо»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в ростовском клубе.

«Николай пока не думает о возвращении в «Динамо». Все его мысли сейчас о концовке сезона. Он хочет принести «Ростову» максимальное количество пользы. Какова вероятность его возвращения в столичный клуб? Все будет зависеть от концовки чемпионата. Решение по нему будет принято ближе к лету. Все, конечно же, зависит от двух клубов и желания Коли», — сказал Клюев «СЭ».

26-летний нападающий с июня 2021 года выступает на правах аренды в «Ростове». За это время Комличенко провел 18 матчей, в которых отличился 4 раза.