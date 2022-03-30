Агент: «Конате и Себай получают в «Ахмате» зарплату в рублях и никуда из России уезжать не хотят»

Дмитрий Селюк, агент футболистов «Ахмата» Мохамеда Конате и Сенина Себая, рассказал «СЭ» о ситуации его клиентов в грозненском клубе. Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что «Ахмат» предложил легионерам остаться в клубе на новых условиях.

«Мои футболисты играют за минимальные зарплаты, там сокращать нечего. Это у других раздутые зарплаты, а мои рассматривают выступления в России как этап своего развития. Я ничего не слышал про сокращения в «Ахмате». У Мохамеда и Сенина контракт в рублях, все в порядке, они играют. Надеюсь, оба забьют «Арсеналу». Они никуда уезжать не собираются, продолжают играть и никаких проблем у них в России нет. Им все выплачивают, никаких задержек нет, клуб выполняет обязательства», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.