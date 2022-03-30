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Сегодня, 17:08

Агент: «Конате и Себай получают в «Ахмате» зарплату в рублях и никуда из России уезжать не хотят»

Селюк заявил о желании Конате и Себая продолжать выступать за «Ахмат»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент футболистов «Ахмата» Мохамеда Конате и Сенина Себая, рассказал «СЭ» о ситуации его клиентов в грозненском клубе. Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что «Ахмат» предложил легионерам остаться в клубе на новых условиях.

«Мои футболисты играют за минимальные зарплаты, там сокращать нечего. Это у других раздутые зарплаты, а мои рассматривают выступления в России как этап своего развития. Я ничего не слышал про сокращения в «Ахмате». У Мохамеда и Сенина контракт в рублях, все в порядке, они играют. Надеюсь, оба забьют «Арсеналу». Они никуда уезжать не собираются, продолжают играть и никаких проблем у них в России нет. Им все выплачивают, никаких задержек нет, клуб выполняет обязательства», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.

Мохамед Конате
РПЛ
ФК Ахмат
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«Ахмат» предложил легионерам остаться в клубе на новых условиях

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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Дмитрий Полоз

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П
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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 19 1 7
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