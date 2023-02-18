Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:51

Шмаров: «Сможет ли Промес набрать игровой тонус — вопрос»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров оценил возможность индивидуальной подготовки Квинси Промеса перед возобновлением сезона.

«Хоть Промес готовится индивидуально к возобновлению сезона, думаю, у него присутствуют тренировки с какой-то командой. К примеру, с молодежкой. Физическую форму ведь набрать не проблема. Есть проблемы игровых связей и игрового тонуса. Сможет ли он набрать форму в этих компонентах — это вопрос.

Все это нарабатывается в игровых упражнениях и товарищеских матчах. Тренировки даже с молодежной командой принесут намного больше пользы, чем индивидуальные занятия», — сказал Шмаров Metaratings.ru.

Промес пропустил зимние сборы «Спартака» и готовился по индивидуальной программе.

«Спартак» сыграет первый в году матч 22 февраля против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/shmarov-smozhet-li-promes-nabrat-igrovoi-tonus-vopros-228992/
Валерий Шмаров
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Генич назвал Карпина лучшим тренером России на данный момент
Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз вспомнил самые запоминающиеся моменты за время выступлений за московский клуб
Сенников: «Кузяев более разнообразный игрок в атаке, чем Баринов»
Генич заявил, что «Ростов» подпишет новых игроков до завершения трансферного окна
Дасаев высказался о возможном получении Малкомом и Клаудиньо гражданства России
Генич поспорил с Глебовым, что «Ростов» не попадет в тройку по итогам чемпионата России
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Булыкин: «Отсутствие Промеса на сборах и долгая пауза скажутся на игре «Спартака»
Борис Чухлов: «Зенит» должен обыгрывать «Волгу» любым составом и в любом состоянии»
Мелешин: «Дзюба будет опасен. С ним «Спартаку» надо быть внимательнее»
Матчи «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар» под угрозой переноса?
Генич: «Я не знаю, как «Спартак» может не пройти «Локомотив» в Кубке»
Абаскаль рассказал, как проходит восстановление Мозеса и Умярова после травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дасаев высказался о возможном получении Малкомом и Клаудиньо гражданства России

Рианчо: «Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости