Шмаров: «Сможет ли Промес набрать игровой тонус — вопрос»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров оценил возможность индивидуальной подготовки Квинси Промеса перед возобновлением сезона.

«Хоть Промес готовится индивидуально к возобновлению сезона, думаю, у него присутствуют тренировки с какой-то командой. К примеру, с молодежкой. Физическую форму ведь набрать не проблема. Есть проблемы игровых связей и игрового тонуса. Сможет ли он набрать форму в этих компонентах — это вопрос.

Все это нарабатывается в игровых упражнениях и товарищеских матчах. Тренировки даже с молодежной командой принесут намного больше пользы, чем индивидуальные занятия», — сказал Шмаров Metaratings.ru.

Промес пропустил зимние сборы «Спартака» и готовился по индивидуальной программе.

«Спартак» сыграет первый в году матч 22 февраля против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.