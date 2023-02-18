Дасаев высказался о возможном получении Малкомом и Клаудиньо гражданства России

Ветеран «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос о получении российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Я не знаю даже, как к этому относиться. Как хотят, так пускай и делают. Это их дело.

Пойдет ли это на пользу российскому футболу? Трудно сказать, понимаете... На данный момент сложно говорить помогут ли они», — сказал Дасаев Vprognoze.ru.

25-летний Малком в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 23 игры за «Зенит», отметился 15 голами и отдал семь результативных передач.

26-летний Клаудиньо принял участие в 19 матчах за команду, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.