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Рианчо: «Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Гильерме Абаскаля о том, что полузащитник Квинси Промес готовится к возобновлению сезона индивидуально.

«Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. Только коллективные тренировки и игры во время предсезонки задают ритм игры», — сказал Рианчо Metaratings.ru.

Промес пропускает зимние сборы красно-белых по личным обстоятельствам.

Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 16 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-promes-ne-smozhet-podoiti-k-vozobnovleniyu-sezona-v-optimalnoi-forme-228994/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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