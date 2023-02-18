Рианчо: «Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Гильерме Абаскаля о том, что полузащитник Квинси Промес готовится к возобновлению сезона индивидуально.

«Промес не сможет подойти к возобновлению сезона в оптимальной форме. Только коллективные тренировки и игры во время предсезонки задают ритм игры», — сказал Рианчо Metaratings.ru.

Промес пропускает зимние сборы красно-белых по личным обстоятельствам.

Полузащитник в нынешнем сезоне РПЛ забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 16 матчах.