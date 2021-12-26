Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес красно-белых к игроку «Ростова» Данилу Глебову.

Ранее об этом в интервью «СЭ» сообщил агент Глебова Павел Банатин.

«А «Ростову» он что ли не нужен, если он хороший игрок. Раздают футболистов на право и на лево? Другой вопрос, если клуб хочет на Глебове заработать. Не знаю, пусть «Спартак» попробует взять его. Трудно сказать пригодится ли он красно-белым или нет. Для меня это как взять кота в мешке», — сказал Гаврилов «СЭ».

В текущем сезоне Глебов провел 18 матчей за «Ростов», забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.