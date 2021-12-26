Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «РБ Спорт» высказала мнение, что футболисты не должны отдыхать на иностранных курортах во время зимнего перерыва.

«Если бы футболисты получали столько же денег, как и другие спортсмены, они бы не полетели на Мальдивы, — отметила Журова. — Когда я была чемпионкой мира, я отправилась на море только 1 раз! После этого не летала туда. У меня не было времени и возможностей. Я не могу их осуждать, потому что у них есть семьи. Нужно понимать, что в России нет теплого субъекта. Но футболисты могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи!

По моему мнению, отправляться футболистам зимой на летний курорт — не совсем правильно. Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето. Врачи не рекомендуют это делать во время сезона. Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января. У них, видимо, по-другому".