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Депутат Журова: «Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Футболистам можно было бы отдохнуть в Крыму»

Журова высказалась против зимнего отдыха футболистов на зарубежных курортах
18:29
Светлана Журова. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Светлана Журова. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «РБ Спорт» высказала мнение, что футболисты не должны отдыхать на иностранных курортах во время зимнего перерыва.

«Если бы футболисты получали столько же денег, как и другие спортсмены, они бы не полетели на Мальдивы, — отметила Журова. — Когда я была чемпионкой мира, я отправилась на море только 1 раз! После этого не летала туда. У меня не было времени и возможностей. Я не могу их осуждать, потому что у них есть семьи. Нужно понимать, что в России нет теплого субъекта. Но футболисты могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи!

По моему мнению, отправляться футболистам зимой на летний курорт — не совсем правильно. Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето. Врачи не рекомендуют это делать во время сезона. Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января. У них, видимо, по-другому".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Лестер 0
Перерыв

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-ya-by-na-meste-futbolistov-uzhe-2-yanvarya-by-la-by-na-trenirovke-uezzhat-zimoj-na-letnij-kurort-bezrassudno-mozhno-by-lo-by-otdohnut-v-kry-mu/

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Роман Шишов все материалы автора

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